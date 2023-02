Sespa abre processo seletivo para cargos de nível médio e superior; veja como e onde se inscrever

Os aprovados serão lotados nas unidades de vários municípios do Estado (Foto:Marcello Casal Jr / Agência Brasil).

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) abre inscrição para Processo Seletivo com 60 vagas temporárias para profissionais de ensino médio e superior para atuação nos Centros Regionais de Saúde e Unidades Hospitalares.

As vagas são para os cargos de Biólogo; Médico; Enfermeiro; Farmacêutico; Administrador; Fisioterapeuta; Contador; Fonoaudiólogo; Médico Veterinário; Agente Administrativo; Nutricionista; Agente de Controle de Endemias; Psicólogo; Técnico de enfermagem; Técnico em Higiene Dental; Técnico em radiologia; Técnico em Patologia Clínica.

As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita, exclusivamente, pela internet através do site da Sipros, no horário de 00h00min do dia 14 de fevereiro de 2023 às 23h29min do dia 16 de fevereiro de 2023.

Para particiar, o candidatos de nível superior precisam ter diploma de graduação no cargo pretendido. A funções de nível médio para os cargos técnicos exigem que o candidato possua certificado de conclusão do ensino médio, acrescido da certificação de curso de técnico. Já o cargo de nível médio destinado a função de Agente Administrativo exige apenas a conclusão de ensino médio.

Em todos os cargos ofertados é obrigatório que o candidato possua pelo menos um ano de experiência na área pretendida

A jornada de trabalho será de 06 horas diárias, totalizando 30 horas semanais com remuneração de R$ 1.215,50 para os cargos de nível médio e R$ 2.053,54 para os de nível superior, podendo ser acrescido de gratificação de escolaridade e auxílo alimentação, de acordo com o edital.

Os aprovados serão lotados nas unidades de Santa Izabel, São Caetano de Odivelas, Capanema, Salinópolis, São Miguel do Guamá, Barcarena, Altamira, Breves, Marabá, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Conceição do Araguaia, Cametá e Oeiras do Pará. O resultado final está previsto para o dia 28 de fevereiro de 2023. (Com informações de Luciana Carvalho).

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2023/07:50:47

