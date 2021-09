PRF detém motorista de caminhão com mandado de prisão em aberto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diante das informações obtidas, foram iniciados os procedimentos cabíveis. O condutor possuía um mandado de prisão em aberto de acordo com o Artigo 50 da Lei nº 9.605, em razão de desmatar, explorar economicamente ou degradar florestas em terras de domínio público, podendo haver pena de três meses a um ano de prisão, além do pagamento de multa.

Após consulta nos sistemas internos, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor do condutor do veículo.

Na última segunda-feira (20), durante fiscalização na BR 010, no município de Ipixuna do Pará/PA, a Polícia Rodoviária Federal abordou um caminhão modelo Mercedes-Benz que transitava pela via.

