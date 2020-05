Sespa detalha funcionamento de unidades de saúde durante ‘lockdown’

Os serviços nas unidades de saúde não sofrerão mudanças durante o ‘lockdown’ (Foto:Ary Souza / O Liberal)

Todas as unidades e serviços continuarão funcionando, garante a secretaria

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) esclareceu nesta quinta-feira (7) que todos os serviços de assistência à saúde permanecem em funcionamento durante o período de suspensão total de atividades não essenciais estabelecidas pelo decreto Nº 738, de 5 de maio.

Assim, “todas as Unidades de Saúde sob gestão estadual permanecem em funcionamento com regime de escala de trabalho reduzida, como medida de prevenção à propagação da Covid-19, assim como em função de parte dos profissionais de saúde estarem afastados por serem dos grupos de risco previstos no decreto 609/2020 ou por terem sido acometidos pela doença causada pelo novo coronavírus”, diz texto divulgado pela secretaria.

Confira como ficam os serviços:

UBS Pedreira – A Unidade está com o atendimento de Urgência funcionando todos os dias das 7h às 19h, por meio de triagem, pois não há atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19.

No dia 9 de maio, começa a terceira e última etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e a UBS Pedreira estará com sua equipe a postos para receber o público-alvo que são as crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, professores e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Atualmente, a UBS ainda oferece consultas em clínica médica, mas também está com horário reduzido em função da pandemia de Covid-19.

Uremia – A Unidade de Referência Especializada Materno, Infantil e Adolescente está funcionando de segunda a sexta-feira das 8h às 12h com os seguintes serviços: Farmácia, pré-natal de pacientes agendadas (segunda a quarta-feira), ultrassom (terça-feira) para casos emergenciais; Triagem Neonatal (teste do pezinho), (terça e quinta, das 8h às 10h).

Todos os demais setores estarão de sobreaviso para atendimento online ou presencialmente na unidade por caráter emergencial como biópsia de mama ou RN portador de sífilis congênita, por exemplo. Só a sala de vacina permanece fechada por contar com apenas um servidor, já que todos os demais estão afastados por Covid-19.

Uredipe – A Unidade de Referência Especializada em Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais está funcionando em escala, atendendo urgências nos acidentes ocupacionais. A farmácia segue realizando dispensação de medicamentos às segundas, quartas e sextas-feiras pela manhã das 7h às 11h e todos os dias à tarde das 13h às 16h.

As consultas agendadas estão mantidas, exceto para os médicos que estão afastados pelo decreto ou sintomáticos.

A coleta para exames está disponível para os pacientes em abandono de tratamento, grávidas e novos casos diagnosticados.

URE Presidente Vargas e Reduto – Unidade de Referência Especializada Presidente Vargas está funcionando normalmente em regime de escala e na Unidade de Referência Especializada Reduto, médicos estão atendendo pacientes já agendados e o serviço de Raio-X e as farmácias estão funcionando normalmente.

Rede da Atenção Psicossocial – Os Centros de Atenção Psicossocial Grão-Pará, Renascer, Icoaraci e Amazônia também permanecem de portas abertas aos usuários do SUS, pois são de suma importância para o acolhimento inicial e consultas médicas para pessoas com transtornos mentais.

Caps – Também permanece em funcionamento o Caps Ad III Marajoara que atende dependentes de álcool e outras drogas. Para reduzir a ida dos pacientes mais vezes à Unidade, o Caps está dando receita médica com validade de 90 dias.

