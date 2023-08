Show de Manu Bahtidão com simulação de sexo e presença de menores de idade é investigado pelo MP

Cantora mostra muita personalidade em jeito de se vestir. (Foto:Divulgação).

Os possíveis crimes elencados pelo MP incluem infração político-administrativa, fraude em licitação e incitação ao uso de drogas

O Ministério Público do Maranhão iniciou investigação para apurar o evento realizado no último domingo (23) no município de Estreito, onde a cantora Manu Bahtidão se apresentou em um show gratuito financiado pela prefeitura. A apresentação se tornou alvo da Promotoria por contar momentos de simulação de sexo entre os dançarinos e o público.

De acordo com a portaria do MP, o evento, que fazia parte do “Ilha Cabral Verão 2023’, uma celebração anual realizada em uma praia do município, foi aberto ao público e contou, inclusive, com a presença de menores de idade no local, sem qualquer fiscalização ou adoção de medidas por parte das autoridades locais.

Além disso, o Ministério Público investiga a participação do prefeito de Estreito, Léo Cunha (PL), que subiu ao palco com sinais de embriaguez e recebeu um lenço passado nas partes íntimas de Manu Batidão. O custo total da apresentação foi de R$ 190 mil, conforme apurado pelo órgão.

“Durante o show, os dançarinos integrantes da banda Manu Bahtidão protagonizaram cenas de cunho sexual, com a presença do prefeito no palco, tendo este, surpreendentemente, classificado o show como um dos melhores da história do município em suas redes sociais e também da Prefeitura de Estreito… (…) agindo de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo”, declarou o órgão.

Os possíveis crimes que estão sendo investigados pelo MP incluem infração político-administrativa, fraude em licitação e incitação ao uso de drogas.

Em um dos vídeos divulgados nas redes sociais, o dançarino Richarles Silva, membro da banda de Manu Bahtidão, aparece na casa do prefeito e bebe uma garrafa com um líquido que ele chama de “cachaça com maconha”. A bebida foi oferecida pelo produtor musical e marido de Manu, Anderson Halliday.

Posicionamento

O Grupo Liberal entrou em contato com Manu Bahtidão em busca de um posicionamento da cantora, mas ela decidiu não se pronunciar. “Não tenho nada a declarar”, afirmou.

A apuração também demandou o Ministério Público do Maranhão e segue aguardando uma resposta.

Em nota enviada ao G1 Maranhão, a prefeitura de Estreito afirmou que não tem responsabilidade sobre a produção das coreografias feitas durante a apresentação da cantora e que os produtores da banda admitiram serem os únicos responsáveis sobre as cenas apresentadas.

A assessoria de Léo Cunha (PL) rebateu as acusações do uso de entorpecentes na casa do gestor e disse que “tudo não passou de uma brincadeira”.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2023/17:44:56

