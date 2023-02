SISU 2023: veja onde estão quase 2,5 MIL VAGAS oferecidas no Pará

Os estudantes interessados em ingressar em duas universidades públicas do Pará através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) precisam ficar atentos. (Foto:Divulgação).

As inscrições para 2.490 vagas poderão ser feitas a partir desta quinta-feira, 16, e é importante ficar atento ao passo a passo (veja no final da matéria como se inscrever).

No Pará, duas instituições aderiram a este Sistema. Uma delas é a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), que irá ofertar 1.120 vagas na edição 2023 do Sisu. As vagas estão distribuídas em 42 cursos, nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

As inscrições ocorrem até 24 de fevereiro, na plataforma do SiSU em: sisu.mec.edu.br. Para se inscrever o candidato deverá ter feito a prova do Enem em 2022. A média mínima exigida para os cursos é de 450 pontos.

Das 1.120 vagas ofertadas pela Ufra no Sisu, 537 serão para ampla concorrência, 580 vagas por meio da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) e 3 vagas destinadas para ações afirmativas. Para saber como é dividida em cada curso é necessário acessar o termo de adesão ao Sisu.

De acordo com o Edital interno da Ufra no Sisu 2023, a universidade adotará como ação afirmativa o bônus de 5% na média final do Enem 2022, destinada aos candidatos inscritos para os cursos dos campi interiorizados. O bônus se aplica exclusivamente aos cursos ofertados nos campi de Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

Para obter a bonificação, o candidato deverá ter concluído o ensino médio no Pará e residir no estado, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba. A Ufra também terá reserva de vagas para candidatos autodeclarados surdos no curso de Letras-Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), no campus Belém.

UNIFESSPA

Nesta edição, a Universidade Federal do sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) irá ofertar 1370 vagas, distribuídas da seguinte forma: Campus Marabá (920); Campus Rondon do Pará (120); São Félix do Xingu (90); Santana do Araguaia (90) e Xinguara (150).

Os candidatos devem ficar atentos ao escolher o curso que irá concorrer à vaga; o turno no qual o curso será ofertado; o número de vagas de ampla concorrência e a reserva por meio de cotas; os pesos e as notas mínimas estabelecidos pelos respectivos cursos da Unifesspa para cada uma das provas do Enem, em cada curso e turno; e a documentação básica para a realização da habilitação dos candidatos selecionados, inclusive aquela necessária à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos pelas Portarias Normativas.

COMO SE INSCREVER – PASSO A PASSO

As inscrições para participação no Sisu serão efetuadas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico https://acessounico.mec.gov.br/sisu, o qual ficará disponível para inscrição dos CANDIDATOS no período de 16 de fevereiro de 2023 até as 23 horas e 59 minutos de 24 de fevereiro de 2023, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Ao acessar o endereço eletrônico, o CANDIDATO deverá acionar a opção “Fazer inscrição” para ser redirecionado à página de login do sistema de inscrição do Sisu, na qual deverá:

I – efetuar seu cadastro no “Login Único” do governo federal e criar uma conta gov.br, meio de

acesso digital do usuário aos serviços públicos digitais, caso seja o seu primeiro acesso nessa plataforma de acesso digital; ou

II – inserir o seu número de Cadastro de Pessoa Física – CPF e senha, caso já possua uma conta gov.br.

Somente poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu referente à primeira edição de 2023 o CANDIDATO que tenha participado da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem e que, cumulativamente, tenha obtido nota acima de zero na prova de redação, conforme o disposto na Portaria MEC nº 391, de 7 de fevereiro de 2002, e não tenha participado do referido Exame na condição de “treineiro”.

O CANDIDATO poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu em até 2 (duas) opções de vaga.

Ao se inscrever no processo seletivo do Sisu, o CANDIDATO deverá especificar:

– em ordem de preferência, as suas opções de vaga em instituição de educação superior articipante, local de oferta, curso, turno; e

– a modalidade de concorrência, podendo optar por concorrer:

a) às vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, observada a regulamentação em vigor;

b) às vagas destinadas às demais políticas de ações afirmativas eventualmente adotadas e informadas pela instituição no Termo de Adesão ao Sisu; ou

c) às vagas destinadas à ampla concorrência.

É vedada ao CANDIDATO a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta.

NOTA DE CORTE

O Sisu disponibilizará ao CANDIDATO, em caráter exclusivamente informativo, a nota de corte para cada instituição participante, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência, a qual será atualizada periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas.

Considera-se nota de corte a menor nota para que o CANDIDATO se classifique dentro do número de vagas ofertadas no(s) curso(s) de opção e modalidade de concorrência no período de inscrição, não constituindo qualquer garantia de seleção para a(s) vaga(s) ofertada(s), mas tão somente mera referência de auxílio no monitoramento de sua inscrição.

INSCRIÇÃO DE GRAÇA

Não haverá cobrança de taxa de inscrição dos CANDIDATOS às vagas ofertadas pelo Sisu.

CHAMADA E RESULTADO

O processo seletivo do Sisu referente à primeira edição de 2023 será constituído de 1 única chamada.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 28 de fevereiro de 2023.

O CANDIDATO poderá consultar o resultado da chamada regular na página do Sisu na internet, no endereço eletrônico https://acessounico.mec.gov.br/sisu, e nas instituições para as quais efetuou sua inscrição.

A classificação no processo seletivo do Sisu observará o disposto no art. 19 da Portaria Normativa MEC nº 21, de 2012, bem como a seguinte ordem de critérios:

– maior nota na redação;

– maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

– maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;

– maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e

– maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

MATRÍCULAS

O CANDIDATO selecionado deverá realizar sua matrícula ou seu registro acadêmico na instituição para a qual foi selecionado por meio do Sisu, na chamada regular, no período de 2 a 8 de março de 2023, devendo ainda observar os dias, os horários e os locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio.

As instituições participantes deverão lançar a ocupação das vagas no Sisu, referente à chamada regular, no período de 2 a 10 de março de 2023.

LISTA DE ESPERA

Para participar da lista de espera, o CANDIDATO deverá manifestar seu interesse por meio da página do Sisu na internet, no endereço eletrônico https://acessounico.mec.gov.br/sisu, no período de 28 de fevereiro de 2023 até as 23 horas e 59 minutos de 8 de março de 2023.

O CANDIDATO somente poderá manifestar interesse na lista de espera em apenas um dos cursos para o qual optou por concorrer em sua inscrição ao Sisu. (Com informações do Diário do Pará).

