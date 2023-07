Silo de cooperativa no Paraná sofreu ‘explosões em série’, explica bombeiro

Silo da cooperativa C. Vale sofreu cinco explosões | Foto: Reprodução/G1

Vítimas estavam no subsolo durante o acidente

O silo da cooperativa agroindustrial C.Vale, de Palotina (Paraná), sofreu uma série de cinco explosões em sequência. A afirmação é de Guilherme Rodrigues, capitão do Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu na quarta-feira 26, e oito pessoas morreram. O Instituto Médico-Legal (IML) confirmou a oitava vítima nesta quinta-feira, 27, por volta das 8 horas da manhã.

Leia mais>Explosão em silo de cooperativa agroindustrial deixa 2 mortos e 9 desaparecidos;Vídeo

Ao todo, 11 pessoas ficaram feridas nas explosões do silo da cooperativa: nove estão em estado grave; todos em hospitais da região.

A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Há ainda uma pessoa desaparecida, de acordo com a última atualização da Defesa Civil.

Bombeiro conta que vítimas estavam no subsolo durante as explosões do silo da cooperativa

silo cooperativa explosões

Rodrigues disse que parte das vítimas estava num túnel durante as explosões. O túnel interliga os armazéns.

“As vítimas estavam no subsolo”, disse o bombeiro. “Nesse túnel, a estrutura veio abaixo por causa da explosão. Estamos trabalhando o mais rápido possível no resgate. É uma corrida contra o tempo.”

Leia também

Um dos corpos, segundo ele, estava na frente do armazém, e outra vítima estava atrás. “Provavelmente elas foram atingidas pela onda de choque que se propagou no momento da explosão e acabaram morrendo.”

Moradores de Palotina disseram que sentiram o tremor causado pelas explosões do silo da cooperativa agroindustrial. Janelas de residências tremeram, e casas a cerca de 8 quilômetros de distância também sentiram os tremores.

“No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e no apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas”, informou a C.Vale.

A força-tarefa para socorrer as vítimas do silo da cooperativa envolve 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) e 35 bombeiros militares.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...