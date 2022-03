Silvio Santos é condenado por perguntar a criança sobre sexo

Apresentador e SBT foram condenados em R$ 50 mil. (Foto:Divulgação / SBT)

A mãe da criança definiu o episódio como “vexame”. Silvio Santos perguntou se a menina achava melhor “sexo, poder ou dinheiro”

Nesta terça-feira, 08, o apresentador Silvio Santos e o SBT foram condenados pela Justiça paulista por pergunta sobre sexo feita a uma criança. O valor da indenização é de R$ 50 mil. Em 2016, a uma menina participou do quadro “Levanta-te”, que consistia em uma competição de calouros, entre crianças de 6 a 10 anos, que cantavam com suas mães. A menina, que ganhou um prêmio de R$ 1.000, mas ao receber, foi questionada por Silvio Santos. (As informações são de Bruna Dias).

“O que você acha melhor, sexo, poder ou dinheiro?”, Silvio Santos perguntou à menina, rindo.

Na ocasião, a mãe, a criança e os jurados do programa sorriram constrangidos. A mãe afirmou no processo que o episódio foi um “vexame”.

Resposta na Justiça

Ao analisar as imagens, o desembargador José Aparício Coelho Prado Neto, relatou no processo no Tribunal de Justiça, que a pergunta causou “um imenso constrangimento” à garota, destacando que o episódio teve grande repercussão nas redes sociais e na mídia em geral.

Silvio Santos e o SBT, já foram condenados em primeira instância e se defenderam alegando que a pergunta precisa ser analisada no seu contexto e que houve cerceamento ao direito de defesa, pois o programa não foi examinado na íntegra pela Justiça. A defesa afirmou ainda que não ocorreu nenhum tipo de dano indenizável à garota.

O apresentador e a emissora ainda podem recorrer. A mãe da menina pleiteava uma indenização por danos morais de R$ 998 mil, mas o Tribunal de Justiça confirmou os R$ 50 mil estipulados na decisão de primeira instância, valor que ainda será acrescido de correção monetária e juros desde o início do processo.

