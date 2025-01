Sinjor-PA repudia hostilidade contra jornalistas em eventos oficiais de Altamira | PA

Foto: Reprodução | Os episódios ocorreram na posse do prefeito Dr. Loredan (PSD) e dos vereadores, realizada no dia 1º de janeiro, e no evento “Café da Tarde com a Imprensa”, promovido no dia seguinte.

O Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor-PA) emitiu uma nota de repúdio em relação ao tratamento desrespeitoso e hostil recebido por profissionais da imprensa durante dois eventos promovidos pelo novo governo municipal de Altamira. Os episódios ocorreram na posse do prefeito Dr. Loredan (PSD) e dos vereadores, realizada no dia 1º de janeiro, e no evento “Café da Tarde com a Imprensa”, promovido no dia seguinte.

Na cerimônia de posse, que aconteceu no Centro de Eventos Vilmar Soares, o cerimonial se queixou publicamente da presença de jornalistas próximos ao palco, alegando que eles incomodavam o público. Segundo a nota do Sinjor-PA, os profissionais foram abordados insistentemente e orientados a deixar o local. Durante o show que ocorreu após a cerimônia, o acesso ao palco foi restringido, e novos casos de hostilidade foram relatados.

No evento “Café da Tarde com a Imprensa”, realizado em 2 de janeiro, os jornalistas, apesar de convidados, enfrentaram falta de estrutura e organização para desempenhar seu trabalho. Em certo momento, foram orientados a se afastar com a justificativa de que atrapalhavam familiares do prefeito.

Diante desses episódios, o Sinjor-PA informou que solicitará esclarecimentos formais ao prefeito de Altamira e cobrará medidas que garantam o respeito e as condições adequadas para o exercício do trabalho jornalístico em eventos oficiais. O sindicato destacou a gravidade das ocorrências e reafirmou seu compromisso com a defesa da dignidade e da segurança dos profissionais de imprensa.

O portal entrou em contato com a Prefeitura de Altamira para obter um posicionamento sobre as denúncias relatadas pelo Sinjor-PA, mas, até o momento desta publicação, não houve resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Fonte: Portal Debate, com Estado do Pará On-line e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/11:17:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...