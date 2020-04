Sobe para 29 os casos confirmados de Covid-19 e cinco mortes em Santarém — Foto: CDC/via REUTERS/Site: O Globo

Nas últimas 24h a quantidade casos confirmados de Covid-19 apresentou novo crescimento em Santarém, no oeste do Pará. Conforme o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgado às 14h, o município teve mais dois casos confirmados passando de 27 para 29 pacientes com diagnóstico da doença.

Outro crescimento apresentado foi em relação aos casos monitorados notificados, que passou de 271 para 303. O número de morte cresceu, agora são 5 óbitos.

Santarém conta ainda com 35 casos em análise e 46 pessoas que testaram negativo para a doença. Dos casos confirmados, 10 pacientes estão recuperados.

Boletim da Covid-19 em Santarém

Novos casos e morte

Os dois novos casos positivos confirmados no sistema são de uma mulher de 57 anos e um confirmado com pós-óbito de uma adolescente de 14 anos.

Conforme a Semsa, o 5° óbito registrado em Santarém a vítima era do grupo de risco e estava há quatro meses em tratamento de uma doença crônica, fazendo hemodiálise no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) onde estava internada. A adolescente nasceu em Oriximiná. A morte por Covid-19 ocorreu dia 13 de abril.

A Semsa informou ainda que dos 29 casos confirmados de Covid-19, 5 são óbitos; 10 estão recuperados; 5 estão internados na clínica hospitalar do HRBA e 2 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do mesmo hospital. Outros 7 pacientes estão em isolamento domiciliar.

A Semsa passou a ter acesso ao sistema de confirmação e monitoramento de dados e informa que divulgará, a partir desta segunda-feira (20) os seus boletins diários às 14h, após a divulgação da Sespa.

Tanto para os casos confirmados quanto para os casos suspeitos e notificados/monitorados, a Semsa tem uma equipe de referência técnica para o acompanhamento diário dos pacientes. Cada profissional de saúde está responsável por zonas da área urbana, além das regiões de Rios e Planalto.

