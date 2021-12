Mulher oferece R$ 2 mil de recompensa para recuperar carro roubado em Itaituba (PA)

O veículo roubado é um Chevrolet Onix, de cor prata. (Foto: Reprodução)

O veículo foi roubado na quarta (24), da frente da residência da proprietária, no bairro da Floresta.

Um veículo foi roubado na madrugada de quarta-feira (24), por volta de 03h, da residência de sua proprietária, localizada na 11ª rua do bairro Floresta, em Itaituba, sudoeste do Pará.

A dona do veículo, Francisca Eunita Mauricio, está oferecendo uma recompensa de R$ 2 mil para quem der informações que leve ao paradeiro do seu veículo.

Segundo informações, o carro, um Chevrolet Onix, de cor prata, estava estacionado em frente a sua residência quando foi levado.

Quem tiver informação concretas do paradeiro do veículo, pode entrar em contato com através do número de telefone (93) 99104-5094 ou (93) 991996446.

