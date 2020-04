Sobe para 487 o número de casos de Covid-19 no Pará

Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais 103 novos casos no boletim informativo desta quarta-feira, 15. (Foto:Reprodução)

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou na noite desta quarta-feira (15) mais 103 casos de pacientes infectados com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) no estado. A informação foi divulgada pelas redes sociais da secretaria. Com as confirmações, o Pará registra 487 casos da doença, e 21 mortes.

De acordo com a Sespa, os pacientes são:

Sespa confirma mais 103 casos de pacientes com Covid-19 no Pará — Foto: Divulgação



Ainda não há informações de como os pacientes contraíram a doença, se foi por transmissão comunitária ou um caso importado.

Por Arthur Sobral, G1 PA — Belém

