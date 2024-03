Sobrinho de Bené Mutran morre após também cair de prédio

Sobrinho de Bené Mutran, Márcio Mutran faleceu nesta sexta-feira (1º) sob as mesmas circunstâncias da morte do tio | Foto: Reprodução

Márcio Mutran morreu nesta sexta-feira (1º) após despencar de prédio em Itapema (SC). Ele é sobrinho do empresário e pecuarista Bené Mutran, que faleceu sob as mesmas circunstâncias também nesta sexta.

Na manhã desta sexta-feira (1º), a notícia da morte do empresário Benedito “Bené” Mutran Filho pegou muitos amigos, conhecidos e paraenses em geral de surpresa. Ele era um dos maiores e mais conhecidos pecuaristas do Estado do Pará, com reconhecimento nacional no ramo. Bené morreu após cair do prédio onde morava, o edifício Diamond Tower, localizado no bairro da Campina, em Belém.

Ainda durante a manhã desta sexta-feira, o sobrinho de Bené Mutran, o também empresário Márcio Mutran, morreu nas mesmas circunstâncias do tio. O edifício onde o incidente ocorreu fica localizado na área central do município de Itapema, no Estado de Santa Catarina.

De acordo com a Rádio Cidade SC de Itapema, o empresário — que também se intitulava como “mentor espiritual” — estaria visitando um apartamento do prédio na companhia de uma segunda pessoa quando, sem essa pessoa perceber, ele caiu da sacada e faleceu no local por volta das 9h. O motivo pelo qual Márcio estava no edifício não foi esclarecido.

Conhecido como “Prince Mutran” nas redes sociais, Márcio tinha mais de 90 mil seguidores no Instagram e era proprietário e fundador das marcas “Mutretos” e “Fitwell”. Ele é natural de Belém e já foi candidato a vereador na capital paraense nas eleições de 2016, mas não obteve votos suficientes para se eleger.

Márcio Mutran era escritor e chegou a publicar os livros “Seja Sempre Você Mesmo”, “Somos Deuses” e “O Príncipe do Eterno”. Em seus conteúdos nas redes sociais, ele levava palavras motivacionais, espirituais e religiosas aos seus seguidores.

PROBLEMAS PESSOAIS E PSICOLÓGICOS

Segundo relatos, ele estaria enfrentando problemas pessoais e psicológicos nos últimos meses por conta do fim de um relacionamento de 20 anos. Recentemente, ele chegou a fazer viagens internacionais e compartilhou os momentos com os seguidores nas redes sociais.

Os seguidores e amigos de Márcio Mutran chegaram a se manifestar nas redes sociais e lamentaram o ocorrido. Muitos deles prestaram condolências aos familiares do empresário.

Em momentos de angústia, é crucial buscar ajuda e suporte. Organizações como o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferecem assistência emocional e prevenção ao suicídio, com atendimento disponível 24 horas por dia, através do número 188 ou pelo site www.cvv.org.br. Não hesite em buscar apoio quando necessário.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2024/11:49:53

