Corinthians eliminado: veja cenários para a copa do Brasil

O Corinthians não passou da fase de grupos do paulistão 2024. | (Foto: reprodução)

Após ser eliminado do campeonato paulista, o Corinthians terá que procurar outros meios de garantir vaga na copa do Brasil em 2025.

Não foi um dia bom para o torcedor do coringão que sonhava com uma classificação após a fase de grupos do campeonato paulista 2024. Nem mesmo a vitória no jogo da rodada foi o suficiente.

O Corinthians está eliminado precocemente do Campeonato Paulista e terá que conquistar a vaga na Copa do Brasil de 2025 por outro meio.

O clube do Parque São Jorge até bateu o Santo André e contou com um tropeço do Mirassol, mas a vitória da Inter de Limeira acabou com o sonho. A Inter ganhou do Ituano por 2 a 0, foi a 17 pontos no Grupo C e não pode mais ser ultrapassada pelo Corinthians, que tem 13, na última rodada da fase de grupos

O Paulistão dá cinco vagas para a Copa do Brasil. Sem estar entre os quatro semifinalistas nem tendo a quinta melhor campanha do torneio, o Alvinegro paulista não confirmou sua participação no torneio nacional do ano que vem pelo Estadual.

O Corinthians tem mais outros três campeonatos para se classificar à edição de 2025. O clube do Parque São Jorge disputa o Brasileirão e Sul-Americana, além da própria Copa do Brasil deste ano -a Copa Paulista também vale uma vaga.

Via Brasileirão e Sul-Americana, a participação na próxima Copa do Brasil vem junto da vaga para a Libertadores do ano que vem. Portanto, o Corinthians precisa vencer o torneio continental, ou terminar em uma das primeiras posições na Série A -pelo menos no G6.

Se vencer a Copa do Brasil deste ano, também confirma a classificação para a próxima edição. O Corinthians já avançou na primeira fase e agora enfrenta o São Bernardo no dia 14 de março, na casa do adversário. Um empate leva a decisão para os pênaltis.

Caso não consiga buscar a vaga por nenhuma das formas, o clube repetirá o Santos, que não está disputando a Copa do Brasil de 2024 devido à campanha do ano passado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2024/11:49:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...