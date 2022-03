Fuga de presos da cadeia de Novo Progresso sob investigação da Corregedoria da PC

Os presos “Emanuel de Sousa e Dinei de Brito da Silva” fugiram na madrugada do dia, 23 de novembro de 2021, da cadeia pública de Novo Progresso. (Foto: Ilustrativa)

Por ordem do corregedor-geral penitenciário, Raimundo Benassuly Maués, a Corregedoria Regional do Tapajós (15ª RISP) tem prazo de 30 dias para apurar as circunstâncias e responsabilidades na fuga de dois presos da carceragem da Delegacia de Polícia Civil do município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

Leia mais>Urgente: presos fogem da cadeia de Novo Progresso

De acordo com a portaria nº 62/2022-AAI, do dia 22 de fevereiro de 2022, a fuga dos presos identificados apenas pelas iniciais E.S., e D.B.S., ocorreu no dia 22 de novembro de 2021. Esse episódio foi registrado no Boletim de Ocorrência Policia nº 107/2021.001485-4 de 23/11/2021.

Conforme o Boletim de Ocorrência a grade do banheiro da sela onde estavam foi serrada, dois presos saíram pela abertura e pularam o muro para o lado de fora para fugir.

Os dois fugitivos foram identificados como Emanuel de Sousa e Dinei de Brito da Silva.

“Fatos dessa natureza devem ser apurados, visando o seu completo esclarecimento”, destaca o corregedor-geral. A apuração está sob a presidência do delegado corregedor Edinaldo Silva de Sousa.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/03/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...