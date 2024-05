Internado em SP, Bolsonaro está estável, diz Michelle

(Foto: Reprodução)- Ex-presidente está tratando de erisipela na perna esquerda e desconforto intestinal

Na noite desta segunda-feira (6), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde de seu esposo, Jair Bolsonaro (P), que encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar de um quadro de erisipela e desconforto abdominal.

Michelle compartilhou o primeiro boletim médico após a internação, explicando que o político está realizando exames e já foi medicado com antibióticos para tratar da infecção na perna esquerda.

– No momento, ele encontra-se estável e sem febre. Está sendo submetido a exames laboratoriais e de imagem, e já recebendo antibioticoterapia endovenosa – diz a nota.

Bolsonaro está aos cuidados dos médicos Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e Dr. Leandro Echenique.

ENTENDA

No sábado passado (4), Bolsonaro foi admitido no Hospital Santa Júlia com sintomas de desidratação e erisipela na perna esquerda, uma infecção cutânea originada por bactérias. Após procedimentos e medicação, recebeu alta no mesmo dia para prosseguir com sua agenda na cidade.

No entanto, durante a noite, houve necessidade de sua reinternação, onde recebeu tratamento com antibióticos endovenosos.

Nesta segunda, Bolsonaro optou por ir para São Paulo, para poder ser tratado pelo médico que trata as complicações da facada que sofreu em 2018.

Fonte: Revista Online News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/09:11:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...