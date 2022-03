Acidente de ônibus em Sapopema, no Paraná, deixa 10 mortos e 21 feridos

Motorista perdeu o controle do veículo, que capotou (Foto:Polícia Rodoviária Estadual do Paraná)

Mais de 30 passageiros estavam no veículo. Segundo a polícia, eles eram trabalhadores de várias regiões do país

Dez pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas após um ônibus que transportava mais de dez passageiros cair em uma ribanceira no fim da noite de quarta-feira (30), no km 268 da PR-090, no trecho da Serra Fria, em Sapopema, na região do Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, antes de sair da pista e capotar. (As informações são do G1 Norte e Noroeste do Paraná).

A área do acidente possui uma curva fechada e chovia no momento do capotamento. Socorristas trabalham no resgate dos feridos, que estão sendo encaminhados para hospitais da região.

O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus estava viajando do Mato Grosso do Sul para o Paraná.

Jornal Folha do Progresso em 31/01/2022/09:02:32

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...