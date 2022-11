Sub comandante da PM de Novo Progresso contraria decisão do STF; é afastado por indisciplina

(Foto: Reprodução Twitter) – Após vídeo circular em uma rede social em defesa de uma manifestação a favor dos Bolsonaristas, o Tenente Ruan Carlos Rodrigues Porto, Sub comandante da polícia Militar de Novo Progresso, foi afastado por indisciplina (veja mais no vídeo abaixo). A decisão de afastar o comandante, que estava a frente do Comando de Policiamento do Interior, em Novo Progresso, foi informada pelo comando Geral da Policia Militar do Estado do Pará.

O oficial descumpriu também uma decisão do Governador do Pará – Após o governador do Estado do Para Helder Barbalho acatar a decisão do STF ele publicou em suas redes sociais; oque governador Helder Barbalho, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, anunciou que “o Estado do Pará vai agir para desbloquear as estradas e garantir o direito de ir e vir. O Estado usará de todos os recursos ao seu alcance para garantir a lei e a ordem”.

Cumprindo a decisão do @STF_oficial, o Estado do Pará vai agir para desbloquear as estradas e garantir o direito de ir e vir. O Estado usará de todos os recursos ao seu alcance para garantir a lei e a ordem. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) November 1, 2022

O Sub comandante da PM de Novo Progresso, “Ruan Carlos Rodrigues Porto’ disse que esta indignação com aquilo que não convém com o nosso povo, venho aqui atendendo a decisão do juiz da comarca de Belém que decidiu desobstruir a via, eu não concordo com isto, o Juiz decidiu pela desobstrução da via eu o sub-comando aqui não farei isso…….

-Comandante da PM apoia movimento de Bolsonaristas e não desobstrui rodovia fechada em Novo Progresso-PA- é afastado por indisciplina https://t.co/7ByIP1CAa1 pic.twitter.com/leuuAqLzfP — Adecio Piran (@AdecioPiran) November 2, 2022

Policia Militar do Pará divulgou nota

A Polícia Militar informa que o Oficial foi identificado e afastado das funções laborais e será instaurado um Processo Administrativo para apurar a conduta do policial.

