Prefeito promete investimento e melhorias nas estradas para viabilizar o agronegócio em Novo Progresso

(Fotos:Facebook)- De olho na expansão do agronegócio, Prefeito Gelson Dill reafirma a produtores que investirá na construção de pontes e estradas rurais

O Prefeito Gelson Dill (MDB), de Novo Progresso, em campanha prometeu reverter a situação e as parcerias de moradores com combustível e maquinas não vai mais ser necessário, aquisições de maquinas ainda no primeiro semestre de sua administração foi promessa na eleição.

Dill visitou área rural em propriedade no distrito Vila Isol nesta sexta-feira(19)

Em Novo Progresso, atividades como pecuária e mineração representam a grandeza da economia do município. Mas o agronegócio vem com tudo: ocupa espaços nas propriedades, dinamiza os meios de produção e movimenta riquezas nas comunidades do interior. O avanço da agricultura, com o plantio de soja e milho, é uma realidade de sucesso e desperta o interesse de muitos proprietários rurais, inclusive de investidores de outras regiões.

Essa nova dinâmica está no radar do governo municipal. A atual gestão prepara investimentos para reestruturar estradas e reforçar pontes com o intuito de viabilizar o transporte de grãos que exige vias mais amplas e resistentes à rodagem de caminhões e de maquinário agrícola.

Em visita ao Distrito do Mil, o Chefe do Executivo destacou o empenho dos produtores: “São muito bons esses resultados na produção Progressense, pois vemos o esforço e dedicação dos produtores que estão buscando inovações e têm investido no crescimento da produção sem aumentar área plantada, garantindo assim um desenvolvimento de forma sustentável”, afirmou Gelson Dill.

