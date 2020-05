Suposto fantasma aparece em vídeo de jovem dançando em casa. Assista

(Foto: Reprodução) – Um vídeo publicado na rede social TikTok está dando o que falar após internautas identificaram um suposto fantasma aparecendo nas imagens.

A gravaçao foi feita por um usuário do aplicativo chamado Reuben, que postou um vídeo seu dançando a música Say So, da cantora Doja Cat. Entretanto, o que chamou a atenção é o que parece ser a cabeça de um fantasma aparecendo na escada atrás do jovem.

Segundo o jornal argentino Crónica, o jovem alegou estar sozinho em casa e não ter animais de estimação.

Com informações do R7

