Suposto principal chefe de quadrilha que assaltava cargas de cigarro em Placas é morto a tiros

Vítima estava sentado em cima da moto que estava estacionada na área da residência. (Foto: Reprodução).

Na propriedade da vítima, foram encontradas mais de 200 caixas de material, além de vestes dos assaltantes. De acordo com a polícia, a carga encontrada está avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Um homem de 52 anos, identificado como Gerônimo Ferreira da Cruz, mais conhecido como “Paranazão”, foi morto a tiros na Comunidade de São Mateus, no município de Placas , no Sudoeste do Pará.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar (PM), ele é, supostamente, o principal chefe de uma quadrilha que assaltava cargas de cigarro na região. Cargas do material, avaliada em mais de R$ 1 milhão, foram apreendidas.

A PM tomou conhecimento do fato após uma denúncia. Com dois investigados da Polícia Civil, a guarnição seguiu para o local e constataram a veracidade da denúncia.

Gerônimo foi alvejado com disparos de arma de fogo do tipo espingarda. Na ocasião, ele estava sentado em cima da moto que estava estacionada na área da residência de uma moradora da localidade.

A vítima morreu no local. Segundo a polícia, ele portava um revólver de calibre 38 com 06 (seis) munições intactas. Às proximidades do corpo, havia 13 cápsulas deflagradas do referido calibre.

Durante a perícia, que estava sendo realizada pelos policiais civis, um homem de prenome Elcivan se apresentou. Ele relatou que seria amigo da vítima e que, a pedido da viúva, precisava da chave da residência para pegar alguns objetos.

Quando a polícia informou que iria junto, o homem ficou visivelmente nervoso, tentando evitar de todas as formas a ida da guarnição até a fazenda da vítima; inclusive, falou que os policiais não deveriam ir ao local em razão de máquinas terem mexido na estrada, de modo que as viaturas não conseguiriam passar.

Ainda de acordo com a polícia, o homem, em diálogo referente ao endereço da fazenda, passou informações desencontradas, o que dificultou o deslocamento para localizar o endereço da vítima.

Porém, a experiência no serviço policial levou os policiais a acreditarem que havia algo de ilícito na propriedade. Ao chegar ao local, os policiais tinham como objetivo conseguir os documentos pessoais da vítima e realizar uma possível averiguação de algo ilícito.

No local, após as buscas na residência, os policias localizaram os documentos pessoais de Gerônimo e vários maços de cigarro; algo que levou a crer que a vítima tinha envolvimento com os roubos de cargas de cigarro, fato ocorrido semanas anteriores durante dois roubos realizados pôr quadrilha especializada em roubo a cargas na região.

No galpão da fazenda, havia uma sala fechada com cadeados. Foi verificado pela brecha das taboas uma grande quantidade de caixas e perto da porta no piso vários pacotes de fumo, além de outros objetos, tudo em grande quantidade.

Ao abrir a porta da sala, os policiais conseguiram identificar que se tratava da carga de cigarros roubada. No local, localizaram, ainda, as vestes dos assaltantes em sacola e também 03 (três) rádios da marca Motorola, de cor preto e laranja.

Diante dos fatos, constatou-se que Gerônimo seria, supostamente, o principal articulador (Chefe) da quadrilha que praticava assaltos a cargas daquela modalidade na nossa região. Foram recuperados os seguintes objetos:

Código 023138 – 42 caixas de cigarro completas;

Código 023420 – 04 caixas de cigarro completas;

Código 023133 – 21 caixas de cigarro completas, sendo 01 incompleta;

Código 022461 – 23 caixas de cigarro completas;

Código 023172 – 27 caixas de cigarro completas;

Código 023173 – 20 caixas de cigarro completas;

Código 023192 – 06 caixas de cigarro completas;

Código 023442 – 43 caixas de cigarro completas;

Código 023132 – 04 caixas de cigarro completas;

Código 023322 – 02 caixas de cigarro completas;

Código 023219 – 02 caixas de cigarro completas;

Código 4706918 – 06 caixas com pacotes de fumo;

14 caixas de cigarro sem numeração de código;

02 caixas de isqueiro.

Após conferir, os policias contabilizamos 216 caixas de materiais recuperados e apreendidos. Segundo levantamento da Polícia Civil, a carga está avaliada em R$ 1.700,000,00. Os materiais foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Placas para as providencias cabíveis.

