Publicação Nº 101/2023 – VALDEMAR GARCIA – ME (HOSPEDARIA PINGO DE OURO)

VALDEMAR GARCIA – ME (HOSPEDARIA PINGO DE OURO) , inscrita no CNPJ: 568.330.831-34, na Rua 15 de Novembro, n° 274 – Bairro Santa Luzia – Novo Progresso/PA – CEP: 68.193-000, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a Licença de Operação (LO) N°1045/2022, para a sua atividade.

