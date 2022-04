Supremo confirma decisão de Alexandre de Moraes contra Daniel Silveira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Já foi formada maioria, em votação no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmando a decisão que estabeleceu multa de R$ 15 mil, bloqueou contas e abriu inquérito contra o deputado Daniel Silveira, após o descumprir ordem judicial de Alexandre de Moraes sobre o uso de tornozeleira eletrônica. As informações são da Agência Estado.

Relator do caso, Alexandre de Moraes é seguido pela maioria do STF (Foto:Ueslei Marcelino / Reuters)

