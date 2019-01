Surfistas sofrem ataques de tubarão durante mundial na Austrália

(Foto Reprodução) – Dois ataques de tubarão em menos de 24h assustaram os surfistas que disputam a terceira etapa do mundial de surfe em Margaret River, no oeste australiano.

Após o término da terceira bateria da repescagem feminina, a World Surf League (WSL) paralisou a competição no oeste australiano. Horas depois, quando as autoridades locais asseguraram que não havia risco para os atletas, a competição foi reiniciada com a presença de drones monitorando as atividades.



O primeiro ataque ocorreu no pico conhecido como Cobblestones. A vítima foi o italiano Alejandro Travaglini, 37 anos, que mora em Margaret River. Ele sofreu ferimentos nas pernas e foi levado de helicóptero a um hospital em Perth, a 270km de distância. O fotógrafo Peter Jovic presenciou o ataque.

“Um tubarão apareceu e praticamente derrubou um surfista de sua prancha. Houve muita agitação. Depois disso, foi difícil ver o que estava acontecendo. Eu vi o cara que foi atacado ser separado da prancha de surfe e depois começar a remar para uma onda no inside, surfando de peito durante todo o percurso. Ele foi levado para a praia e começaram a trabalhar para conter o sangramento”, contou o fotógrafo.

Após o primeiro ataque, as praias na área de Gracetown foram fechadas, incluindo North Point (onde foi disputada a primeira e segunda fases do evento), Big Rock e Lefthanders.

Horas depois, um freesurfer dinamarquês Justin Longrass, de 41 anos, teve a perna mordida em Lefthanders, pico conhecido e bastante procurado pelos atletas. O tubarão ainda deixou uma marca impressionante na prancha de Longrass.

“Ele veio direto em minha direção e deu uma cravada na prancha”, disse o dinamarquês ao site da ABC.

Os brasileiros Gabriel Medina e Ítalo Ferreira usaram as redes sociais para cobrar medidas de segurança para os atletas.

Por Globo Espórte

