Suspeito de aplicar golpes em troca de ‘Cheque Moradia’ é preso no Pará — Foto: Reprodução/PCPA

Segundo as investigações, mais de 15 pessoas foram vítimas do golpe. Benefício é ofertado gratuitamente pelo governo.

Uma operação da Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de aplicar golpes através do programa Cheque Moradia, do Governo do estado. Ação foi divulgada nesta segunda-feira (1°).

Segundo as investigações, cerca de 15 pessoas foram vítimas do golpe e o criminoso cobrava a quantia de R$ 1 mil reais em troca da garantia do cheque.

O programa oferta crédito gratuito a pessoas de baixa renda e estava sendo alvo de vendas fraudulentas pelo suspeito que prometia facilidade na concessão do benefício.

Para sustentar a fraude o criminoso alegava ter acesso privilegiado a funcionários públicos da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab).

A Polícia Civil conseguiu o prende homem no momento em que ele estava enganando outra vítima. Ele foi autuado pelo crime de estelionato e conduzido até a delegacia.

Em diligências subsequentes, a polícia constatou que o suspeito não possuía qualquer acesso à Cohab ou influência sobre a concessão do benefício. O caso segue em investigação.

Fonte: g1 Pará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2024/08:58:41

