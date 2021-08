Polícia prende suspeito de comandar o tráfico de drogas em Placas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Giro Portal.

Antônio Jailton da Silva Santos, conhecido pelo apelido de “Bracinho”, foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira (04), por volta das 21h, sob suspeita de tráfico de entorpecentes, no município de Placas, oeste do Pará. O homem é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na cidade.

You May Also Like