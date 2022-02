Dupla se passa por vendedor para assaltar ônibus, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os policiais militares fizeram ronda acompanhado da vítima, e conseguiram localizar a dupla. Com eles foram encontrados um simulacro de 38, o celular do assalto e os bombons que eles usavam para conseguir subir nos ônibus.

Eles fingiram ser vendedores ambulantes. Em seguida, eles se aproximaram de mim e abriram a mochila e me mostrou a arma e pegaram meu celular. Um deles me ameaçou e perguntou se eu já tinha levado um tiro”, conta.

Em entrevista à repórter Cácia Medeiros, da RBATV, a vítima, que preferiu não ser identificada, contou como tudo aconteceu. “Eu estava sentado no final do ônibus e próximo ao Castanheira subiram dois homens pela porta de trás. Eu desconfiei e escondi o celular. (Com informações de Cácia Medeiros/RBATV)

