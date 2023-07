Suspeito de matar palmeirense é professor do ensino público

Torcedor foi preso em casa |Foto:Reprodução

Torcedor do Flamengo será transferido para São Paulo; Ele é acusado de vitimar Gabriela Anelli

Jonathan Messias Santos, homem que foi preso nesta terça-feira (25) e é suspeito de matar Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, é professor do ensino público do Rio de Janeiro.

QUEM É JONATHAN MESSIAS SANTOS?

Jonathan Messias Santos é servidor público no Rio de Janeiro. Segundo o portal da transparência do estado, ele atua como professor de ensino fundamental.

Os registros mostram que ele atualmente leciona em uma escola no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro.

O homem tem 33 anos e não fazia parte de nenhuma das grandes torcidas organizadas do Flamengo, bem como não tem antecedentes criminais.

A PRISÃO

O professor foi preso em sua casa, no mesmo bairro onde trabalha, por policiais do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

O suspeito será apresentado na unidade policial do Rio de Janeiro e depois seguirá para São Paulo. Ele teve o seu celular apreendido.

De acordo com polícia civil de São Paulo, o sistema de câmeras do Allianz Parque também ajudou a identificar o suspeito.

O CASO

A confusão que vitimou Gabriella aconteceu na rua Padre Antônio Tomás, na divisão da torcida visitante, no entorno do Allianz Parque. Ela foi atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro em confusão no jogo Palmeiras x Flamengo, dia 8 de julho.

Gabriella foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa. Ela passou por cirurgia, teve duas paradas cardíacas e morreu no dia 10.

Leonardo Felipe Xavier Santiago chegou a ser preso dias depois do ocorrido, mas foi liberado.

