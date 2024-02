Suspeito de participar de execução de PM morre em ação policial em Barcarena, no Pará

PM ainda realiza buscas para localizar os demais envolvidos na morte do cabo Lucas Henrique Aracati Saraiva.

Um dos suspeitos de participação na morte de um Policial Militar em um posto de combustível, em Barcarena, no nordeste do Pará, foi morto nesta segunda-feira (12), após uma intervenção policial.

A polícia recebeu informações que o suspeito estava escondido no distrito de Vila do Conde. Segundo a PM, ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros.

O homem foi baleado e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Vila dos Cabanos, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma arma e munições foram apreendidas em posse do suspeito. A PM ainda realiza buscas para localizar os demais envolvidos na morte do cabo Lucas Henrique Aracati Saraiva.

O enterro de Lucas Saraiva ocorreu nesta segunda-feira (12), em um cemitério particular em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Em nota, a PM informou que oferece apoio integral aos familiares.

A Polícia Civil disse que o caso foi registrado na delegacia de Vila dos Cabanos, em Barcarena, e que testemunhas estão prestando depoimento e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

Informações que ajudem a polícia podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181.

O crime

O policial militar foi morto a tiros na madrugada de domingo (11), após ser surpreendido por criminosos armados em um posto de combustível localizado próximo ao Trevo do Peteca, em Barcarena, região metropolitana de Belém, nordeste do Pará.

As cenas foram gravadas por câmeras de segurança, o registro ocorreu por volta de três da manhã. A vítima, identificada como, Lucas Henrique Aracati Saraiva, era do 14ºBPM.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local o agente de segurança já estava morto.

Segundo o boletim policial, o soldado Aracati, como era conhecido, depois de abastecer o próprio veículo, sentou no banco do posto e foi quando três suspeitos chegaram atirando.

A vítima ainda tentou correr, mas foi atingida por vários disparos. Depois de caído no chão, um dos criminosos ainda atirou no rosto do agente. Ele teve os pertences e a arma levadas pelo grupo.

No local, um funcionário do posto também foi rendido. Ele foi obrigado a abrir um dos escritórios, onde os suspeitos roubaram uma mochila.

Na frente do posto, um quarto suspeito aguardava o grupo em um carro palio cinza que utilizaram para a fuga depois do crime.

