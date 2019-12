Suspeito de tentar matar policiais é morto em confronto em MT

Jelso Bazzo Júnior foi morto em confronto com a polícia — Foto: Divulgação

Jelso Bazzo Júnior, de 38 anos, era considerado pela polícia um criminoso de alta periculosidade.

Um homem de 38 anos suspeito de tentar matar policiais militares foi morto durante confronto com uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na zona rural de Rosário Oeste, a 133 km de Cuiabá, na manhã deste sábado (14).

De acordo com a Polícia Militar Jelso Bazzo Júnior era considerado um criminoso de alta periculosidade.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais do Bope foram até uma fazenda da cidade para acompanhar o cumprimento de um mandado de prisão contra o suspeito.

Ao chegarem no local, o suspeito atirou contra os policiais. Durante o confronto, Jelso foi atingido por um tiro no peito e caiu no chão.

Ele foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado a um hospital da cidade. No entanto, segundo a polícia, ele morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

A arma utilizada pelo suspeito e uma moto foram apreendidas.

14/12/2019 12h58

