Suspeito de ter assassinado Débora, em Anapu, é preso pela Polícia Civil

(Foto:Reprodução ) – Um dos suspeitos de ter assassinado a jovem Débora do Nascimento Silva, de 18 anos, no dia 29 de julho de 2022, identificado como Irlan Reis Moura, foi preso pela Polícia Civil de Anapu, sudoeste do Pará, na última sexta-feira (12). Já neste sábado (13), um adolescente, que segundo a polícia, também teria envolvimento com a morte violenta, também foi localizado e apreendido pela Polícia Militar.

O mandado de prisão foi expedido pela comarca de Anapu. Contra o menor, haviam outras duas ordens judiciais, um pelo crime de roubo e o outro por violência doméstica. Apreendido ele deve ser transferido para o Centro de Internação, no município de Marabá, sudeste paraense.

No dia do crime, os suspeitos, conforme as investigações, teriam usado entorpecentes, antes de assassinar a vítima. Débora foi encontrada pela polícia na distribuidora onde trabalhava. Antes de ser morta, ela foi amordaçada, espancada, esfaqueada e amarrada com a mão direita provavelmente ao lado da cama.

A arma do crime, um pedaço de madeira, foi encontrada pela polícia ao lado da vítima. Durante o ato de violência, uma pessoa ligou para a polícia informando escutarem gritos nos fundos do bar. O caso gerou comoção na comunidade de Anapu, pela violência extrema.

A polícia segue em busca do outro suspeito identificado como Rafael Moraes de Andrade. Irlan e Rafael, haviam sido presos no dia três de agosto de 2022, e encaminhados para o Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, porém por conta de um engano, os dois foram liberados.

Após o ocorrido, um novo mandado de prisão foi emitido pela comarca de Anapu. A Polícia Civil do município informou ainda, que realizava o acompanhamento de Irlan Reis, o mesmo que foi preso. Enquanto isso, Rafael Moraes segue foragido. Denúncias que ajudem a polícia na identificação do suspeito podem ser feitas de forma anônima ao 181.

