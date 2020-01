Suspeito de tráfico de drogas é preso durante a operação ‘Pablo Escobar II’, em São Felix do Xingu

Entorpecentes apreendidos com o suspeito na operação ‘Pablo Escobar II’ — Foto: Polícia Civil do Pará

Com o suspeito foi apreendido cerca de dois quilos de maconha.

Suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante com cerca de dois quilos de maconha em uma rodoviária, em São Félix do Xingu, sudeste do estado, nesta terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso após investigações da operação ‘Pablo Escobar II’. Com ele foram apreendidas petecas e uma barra de maconha, que totalizaram cerca de dois quilos do entorpecente.

O suspeito foi autuado pela prática do crime de tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia de São Felix do Xingu.

