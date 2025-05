Cão encontra 180 kg de drogas em terreno de mata no município de Cametá, no Pará

180 kg de drogas foram apreendidos na comunidade de Ajarapema — Foto: PC/Ascom

O cão farejador “Kyra” foi utilizado nas buscas. O animal foi capaz de indicar o local exato em que os entorpecentes foram estocados, em um terreno próximo ao endereço investigado.

Aproximadamente 180 kg de drogas foram apreendidos na comunidade de Ajarapema, no município de Cametá, nordeste do Pará, na quarta-feira (30). O cão farejador “Kyra” foi utilizado nas buscas. O animal foi capaz de indicar o local exato em que os entorpecentes foram estocados, em um terreno próximo ao endereço investigado.

As buscas iniciaram com um procedimento de “verificação de procedência da informação” da Polícia Civil do Pará, uma vez que o imóvel investigado era apontado como local de apoio ao tráfico.

A residência, localizada às margens do Rio Tocantins, seria usada como suporte às embarcações pesqueiras que realizavam o transporte de entorpecentes. “Era um esconderijo usado enquanto havia a troca de embarcações, ação conhecida por mocó”, esclarece o diretor da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), delegado Davi Cordeiro.

No início desta semana, a Divisão de Narcóticos foi informada de que uma embarcação teria chegado ao local. Diante das informações, na última terça-feira, equipes da DENARC e da DPFLU se deslocaram à comunidade. A casa estava desabitada no momento da chegada dos agentes, porém com indícios de moradia.

Os policiais localizaram sacos contendo tabletes de substâncias análogas ao óxi e maconha, totalizando 180 kg de entorpecentes.

O material ilícito foi encaminhado à DENARC e vai passar por perícia. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.

