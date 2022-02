Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Enquanto realizavam diligências pelo Setor Carajás, os policiais abordaram dois homens em atitude suspeita e que alegaram terem vindo do Estado de Mato Grosso. Com eles foram encontrados duas porções de maconha, um revólver e três munições de calibre .38.

Um suspeito morreu baleado pela polícia durante ação da Polícia Militar que recapturou um foragido e apreendeu grande quantidade de droga no município de Santana do Araguaia, sudeste do estado. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (10).

Suspeito é morto pela PM em ação que prendeu foragido e apreendeu drogas no sudeste do Pará Ascom/PM

