Suspeito é preso durante operação de combate ao tráfico de drogas no Pará

Ao longo da ação, foram apreendidos quatro aparelhos telefônicos, duas armas brancas e porções de substâncias entorpecentes, que possivelmente se tratam de maconha e cocaína

Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo nesta terça-feira (10), em Santarém Novo, no nordeste paraense.

A ação ocorreu durante a Operação Sato, deflagrada pela Polícia Civil do Pará com objetivo de dar cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão referentes à investigação do crime de tráfico de drogas.

Foram apreendidos quatro aparelhos telefônicos, duas armas brancas, uma espingarda e porções de substâncias entorpecentes, que possivelmente se tratam de maconha e cocaína.

O suspeito preso foi encaminhado à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos de praxe e se encontra à disposição da Justiça. As diligências prosseguem a fim de identificar outras pessoas envolvidas no crime.

O trabalho policial contou com a participação de equipes das delegacias dos municípios de Santarém Novo, Salinópolis, Delegacia de Homicídios de Capanema, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Capanema e Núcleo de Apoio à Investigação de Capanema. (Com informações do O Liberal).

