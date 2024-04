Indígena que havia desaparecido na Resex Tapajós Arapiuns é encontrada por bombeiros após 6 dias

Indígena Ivone Vasconcelos da Silva foi localizada pelos bombeiros nas matas da comunidade Parauá — Foto: Reprodução / Redes sociais

Nos primeiros três dias as buscas foram realizadas pelos comunitários. A partir do dia 16, contaram com a ajuda de bombeiros militares.

A indígena que estava desaparecida nas matas da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, em Santarém, oeste do Pará, desde o dia 13 de abril, foi encontrada com vida nesta quinta-feira (18) por bombeiros militares do 4º GBM.

Desde o dia em que desapareceu da comunidade Enseada do Amorim, na região do Tapajós, Ivone Vasconcelos da Silva passou a ser procurada por moradores. Na última terça-feira (16), se juntaram aos moradores, bombeiros militares que seguiram de Santarém em missão de busca de pessoa desaparecida.

O deslocamento dos bombeiros até a comunidade foi realizado em lancha da Marinha do Brasil. No local, eles levantaram informações e depois entraram na área de mata para reconhecimento e mapeamento. Também realizaram varreduras, na tentativa de encontrar a vítima , porém não tiveram êxito nos dois primeiros dias.

Na manhã desta quinta, os bombeiros adentraram na mata novamente, e desta vez, encontraram a indígena Ivone Vasconcelos da Silva na comunidade Parauá.

A indígena estava debilitada e por isso foi encaminhada à Unidade de Saúde para avaliação, mas ela pode ser transferida de aeronave para Santarém ainda nesta quinta para receber cuidados médicos.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/04/2024/09:01:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...