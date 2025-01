Taxista é feito refém e táxi é usado por bandidos para sequestro na grande área do Santarenzinho

Reinaldo Freitas da Silva foi sequestrado (à esquerda) e taxista foi feito refém durante a ação dos bandidos (à direita) — Foto: Reprodução / Blog do Siki

O homem sequestrado pelos bandidos foi agredido e depois largado em uma propriedade particular. Polícia suspeita de ‘disciplina’ do tráfico.

Um taxista foi feito refém na noite de segunda-feira (27), após seu táxi ser tomado de assalto por bandidos que queriam o veículo para sequestrar um jovem na grande área do Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará.

O taxista seguia pela Rua Olavo Bilac quando foi parado por um homem que solicitou uma corrida. Logo em seguida apareceram outros dois. Eles amordaçaram e amarraram o taxista, e seguiram com o veículo até o cruzamento da avenida resistência com a rua dos Lírios, onde sequestraram um jovem de 25 anos, e em seguiram foram para uma área na Serra do Diamantino, onde o jovem foi agredido e o táxi abandonado nas margens da rodovia Santarém-Curuá-Una com o taxista dentro, amarrado.

Ao ser questionado pelos policiais e também por profissionais da imprensa que chegaram ao local, o taxista mostrou bastante nervosismo e disse que não conseguiu ver nada depois que foi amarrado e deixado dentro do carro pelos bandidos.

O jovem identificado como Renildo Freitas da Silva, contou à polícia que foi sequestrado e agredido por bandidos que ele não conhece e nem soube dizer o motivo da agressão. Mas, a Polícia Militar, analisando as características da ocorrência, suspeita de que o jovem tenha sido vítima de uma espécie de “disciplina”, que é uma punição por dívida com o tráfico.

Renildo contou ainda que tinha saído para comprar comida quando foi abordado pelos bandidos que colocaram um saco preto na cabeça dele e o jogaram dentro do táxi, e de lá seguiram até a serra do Diamantino. Renildo sofreu alguns pequenos cortes pelo corpo e fratura no braço esquerdo. Ele foi agredido a pauladas.

“O Núcleo Integrado de Operações (Niop) foi acionado para atender a ocorrência. A pessoa que pediu socorro se identificou com namorada de Renildo Freitas, e pediu que não envolvessem a polícia, porque do contrário, ele seria punido”, contou o Cabo PM Farias.

Um outro veículo teria sido usado no apoio à fuga dos bandidos, que não tinham sido identificados até a última atualização desta reportagem.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2025/11:37:47

