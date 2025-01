Brigadistas, ICMBio e bombeiros participam de curso de manejo integrado do fogo em Santarém(PA)

Participantes do curso de manejo de fogo em aulas práticas na Resex Tapajós-Arapiuns — Foto: Reprodução / Instagram

Curso foi realizado na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns com aulas teóricas e práticas.

Realizado pela Brigada de Alter com apoio da Fundação Pau Costa e financiamento da Fundação Iturri, de 21 a 24 deste mês, no Centro Experimental Floresta Ativa, na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, em Santarém, oeste do Pará, o “Curso de Manejo Integrado do Fogo Avançado” reuniu integrantes de brigadas da região do Baixo Tapajós, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Grupamento de Resposta a Animais em Desastres (GRAD) e Corpo de Bombeiros.

A Brigada de Alter abriu vagas para a Rede de Brigadas do Baixo Tapajós, instituições parceiras e órgãos públicos e o GRAD, por acreditar que a integração e colaboração dos agentes é imprescindível na construção de uma política de proteção do território por meio da elevação do conhecimento dos seus membros e das técnicas de manejo integrado do fogo.

Durante o curso ministrado pelos instrutores Juan Caamanõ e Fábio Silva, os participantes tiveram aulas teóricas e práticas, e puderam ampliar seus conhecimentos acerca dos incêndios florestais e técnicas de controle.

“Essas capacitações são muito importantes para elevar o conhecimento sobre incêndios florestais no nosso território. E é muito interessante que a gente pode unir aqui o ICMBio, Brigada de Incêndio de Alter, brigadas voluntárias, comunitárias e indígenas, e o Corpo de Bombeiros. É uma forma de elevar o padrão e o conhecimento sobre os incêndios florestais na nossa região, e influenciar na tomada de decisão”, destacou João Victor Romano, integrante da Brigada de Alter.

O curso contou com aula prática de queima controlada, onde a parcela de vegetação afetada servirá para futuros estudos.

A queima foi realizada após dois dias de chuva para garantir o controle da ação, baixa severidade de impacto no solo e baixo dano à biodiversidade.

De acordo com a Brigada de Alter, futuras queimas realizadas pelo ICMBio após aprovação do Plano de Manejo Integrado do Fogo terão a finalidade de diminuir o uso de combustível e assim reduzir incêndios florestais.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2025/11:32:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...