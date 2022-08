Técnico em agropecuária de 20 anos morre soterrado em silo de soja em MT

Davi Gabriel Lopes Oliveira fazia a limpeza do armazém de grãos quando o acidente aconteceu — Foto: Divulgação

Davi Gabriel Lopes Oliveira trabalhava fazendo a limpeza do armazém de grãos quando o acidente aconteceu.

Um técnico em agropecuária de 20 anos morreu soterrado em um silo de soja, enquanto trabalhava em uma fazenda em Vila Bela da Santíssima Trindade, a 527 km de Cuiabá, nessa quarta-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, Davi Gabriel Lopes Oliveira fazia a limpeza do local, junto com mais dois funcionários e, em determinado momento, parte da soja armazenada no interior cedeu, soterrando o jovem.

A Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência. No local, o Corpo de Bombeiro já fazia buscas pelo rapaz. A polícia informou que vai investigar o acidente.

Natural de Comodoro, Davi completou 20 anos no dia 15 de julho.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) de Cáceres emitiu uma nota de pesar pelo falecimento.

Ele foi estudante da instituição entre os anos 2018 e 2020, quando cursou o ensino médio integrado à formação técnica em agropecuária.

“A direção-geral do campus, em nome de servidoras e servidores, presta solidariedade à família de Davi e aos amigos e colegas de turma pela perda irreparável”, diz trecho.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/08/2022/08:05:53 com G1 MT

