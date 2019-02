Técnico testa Inter com Zeca na direita e D’Alessandro centralizado

A função do argentino remete ao posto ocupado por ele na maior parte da Série B do ano passado, no 4-1-4-1

O técnico do Inter, Odair Hellmann, idealizou uma nova formação no fim da atividade desta quarta-feira (16). Zeca esteve no lado direito da defesa, e D’Alessandro foi testado no centro do 4-1-4-1.

Já era perto do encerramento do treino, que priorizou criação ofensiva, quando Odair separou o time titular pela primeira vez. Iniciou com Edenílson e D’Alessandro juntos. Ambos voltam de lesão.

Sem zagueiros, a movimentação seguiu priorizando o ataque. O time titular teve Zeca e Iago nas laterais, Dourado, Edenílson e Patrick no tripé de meio, D’Alessandro na esquerda, Pottker na direita e Leandro Damião no ataque.

Em seguida, Edenílson deu lugar a Lucca, foi quando D’Alessandro foi centralizado e testado como armador. A formação tática, contudo, não mudou e seguiu no 4-1-4-1, com D’Ale tendo responsabilidade de marcação. Lucca ocupou o lado esquerdo de ataque.

A função do argentino remete ao posto ocupado por ele na maior parte da Série B do ano passado, no 4-1-4-1.

A ideia do comando técnico, contudo, será ameaçada nesta quinta-feira. D’Alessandro e William Pottker serão julgados pelos incidentes ocorridos na partida contra o Flamengo e podem ser suspensos do compromisso com a Chapecoense. O duelo com os catarinenses ocorre na segunda-feira, no Beira-Rio.

