Imerys incentiva a capacitação feminina em Barcarena

Com o curso de Operador de Logística Portuária, a empresa fomenta a participação das mulheres na indústria

Ao longo de 40 dias, uma iniciativa tomou forma em Vila do Conde e envolveu comunidades locais e a Imerys: vinte mulheres provenientes de diversas comunidades em Barcarena, como Acuí, Bairro Industrial, Nova Canaã, Curuperé e Conde, tiveram a oportunidade de desenvolver seus talentos para se tornarem operadoras de Logística Portuária, por meio de um curso promovido pelo Programa de Qualificação Profissional da Imerys, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

“Foram 200 horas de estudos e houve um intenso envolvimento das mulheres locais ao longo desse período, evidenciando o nível de dedicação e participação das alunas. Todas as aulas contaram com a totalidade de presença, independente dos contratempos que enfrentaram, para adquirir novos conhecimentos”, explicou Flávia Lima, analista de Relações com a Comunidade da Imerys.

Além da grade curricular principal do curso, várias atividades adicionais foram incorporadas ao cronograma para enriquecer ainda mais a experiência. Uma palestra, conduzida por Lohana Almeida, analista de Recursos Humanos da empresa, ofereceu valiosas perspectivas sobre oportunidades de carreira. Ainda na ação, a analista ajudou as alunas no aprimoramento de seus currículos, com dicas para aumentar as chances de sucesso no mercado de trabalho.

“Como recrutador, nos deparamos frequentemente com currículos incompletos, que por não possuírem todas as informações necessárias não chegam a ser selecionados para os processos seletivos. Alguns profissionais, no começo de carreira, até possuem experiências diferenciadas, mas não sabem como descrever essas informações, e acabam perdendo oportunidades. Além do curso realizado, era importante que elas soubessem como apresentar essa e outras informações no currículo, obtendo assim maior visibilidade de suas capacitações e, consequentemente, maior acesso às oportunidades no mercado de trabalho”, explica Lohana Almeida.

Também ocorreu uma visita prática ao porto de embarque dos produtos da Imerys. Durante a programação, Esdras Félix, analista de Logística, e Gabriel Neves, estagiário do Programa de Melhoria Contínua (Icub), apresentaram as atividades e responsabilidades de um Operador de Logística Portuária. “As alunas tiveram a oportunidade de explorar as instalações e vivenciar de perto a rotina de um profissional do setor portuário. A experiência prática é importante para enfatizar o valor do profissional e entender como funciona o mercado de trabalho”, pontuou Esdras.

“O curso promoveu a profissionalização da mão de obra local para que elas possam desenvolver as funções da área portuária. O processo de ensino consistiu em explicar o funcionamento, com visita local, para exemplificar os carregamentos, atracações e desatracações portuárias, comunicação via rádio e movimentação do navio, por exemplo. A área portuária está em crescimento e há demanda desses profissionais no futuro”, acrescentou Esdras.

Rosa dos Santos, moradora da comunidade Acuí, afirma que se inscreveu na iniciativa e adquiriu diversos aprendizados. “Descobri o que faz um operador de logística no mercado de trabalho, o funcionamento de um porto e a perseverança para continuar me qualificando”, disse. A profissional, que já trabalhava há dois meses como auxiliar de balança, conseguiu uma promoção na empresa onde trabalha após o curso.

Após as aulas teóricas e práticas, as alunas foram certificadas como Operadoras de Logística Portuária. A cerimônia de certificação e encerramento aconteceu no espaço social Casa Imerys, localizado na própria Vila do Conde. O evento não apenas celebrou as conquistas individuais das alunas, mas também evidenciou um marco importante na comunidade, demonstrando o poder da educação e da parceria entre o setor privado e instituições de ensino.

“A qualificação técnica em Operador de Logística Portuária foi uma experiência inspiradora, em que as mulheres beneficiadas puderam adquirir conhecimentos para sua vida profissional e entenderem a importância da Imerys no cenário local. As 20 mulheres de Vila do Conde demonstraram que, com dedicação e oportunidades adequadas, é possível alcançar novos patamares de realização profissional. Suas conquistas são um testemunho do potencial da colaboração para transformar vidas e comunidades”, finalizou Fábio Assmann, coordenador de Socioeconomia da Imerys.

