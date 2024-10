Temporal arranca forro de posto de combustíveis e deixa rastro de destruição em Marabá | PA

Foto: Reprodução | O fenômeno foi marcado por ventos fortes e chuvas intensas, gerando relatos de moradores sobre os danos causados nas áreas residenciais e comerciais.

Um temporal atingiu a região do Núcleo Morada Nova, em Marabá, sudeste do Pará, provocando destruição em diversos pontos, na tarde desta quinta-feira (3/10). O fenômeno foi marcado por ventos fortes e chuvas intensas, gerando relatos de moradores sobre os danos causados nas áreas residenciais e comerciais.

Um vídeo enviado à reportagem do Portal Debate mostra o momento em que o forro de um posto de combustíveis, localizado às margens da BR-222, é arrancado pela força dos ventos. O registro evidencia a violência do temporal, que causou pânico nas pessoas presentes no local, algumas delas gritando enquanto o forro se desprendia.

Além disso, o telhado do salão paroquial de uma igreja foi destruído, com parte da cobertura sendo levada pelos ventos. Ainda não há um levantamento completo das áreas atingidas, mas diversos relatos indicam destelhamentos em casas, queda de árvores e postes, além de interrupções no fornecimento de energia elétrica em alguns bairros.

No Residencial Jardim do Éden, localizado na entrada do núcleo, há um rastro de destruição em várias ruas, com árvores caídas, estruturas metálicas em via pública e fios de postes soltos.

O temporal, que chegou inesperadamente, surpreendeu os moradores da região. Eventos climáticos dessa magnitude têm sido mais frequentes nos últimos anos, especialmente nesse período entre o fim de setembro e início de outubro, sendo um resultado direto das mudanças climáticas.

