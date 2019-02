“Direito de resposta no caso de matéria sobre Assalto no Grupo Gêo”

Atendendo a solicitação de SUELEN LIMA REIS e ANTONIO GLENILSON MARINHO DE CASTRO, mencionado na reportagem “Ladrão rouba empresa “Grupo Geo” em Novo Progresso – Foi identificado, e coerente com a nossa política de preservar a diversidade de enfoques em temas jornalísticos, publicamos a seguir tanto o pedido de direito de resposta como os demais documentos legais relacionados ao caso.

“Toda pessoa, atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo, por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei.”

Diante da publicação de matéria na edição virtual do “JORNAL FOLHA DO PROGRESSO”[www.folhadoprogresso.com.br )– (disponível em http://www.folhadoprogresso.com.br/ladrao-rouba-empresa-grupo-geo-em-novo-progresso-foi-identificado/ intitulada:

“DIREITO DE RESPOSTA E RETIFICAÇÃO

A Senhora SUELLEN LIMA REIS e o Senhor ANTONIO GLENILSON MARINHO DE CASTRO (vulgo totoin), repudiam veementemente a matéria criminosa publicada pelo Jornal Folha do Progresso , na data de 30 de Janeiro de 2019, com a foto do casal.

Apesar da matéria publicada com o Titulo “Ladrão rouba empresa “Grupo Geo” em Novo Progresso – Foi identificado , afirmando que o autor dos suposto crime teria sido reconhecido como Antonio Glenilson marinho Castro vulgo “totoin” e publicado uma foto do casal, estas informações Sendo certos que , os fatos narrados na publicação do Jornal Folha do Progresso são no mínimo irresponsáveis, uma vez que não relatam a verdade sobre o ocorrido, podendo ser caracterizadas como uma verdadeira ‘FAKE NEWS”.

O casal que sofre represarias por parte da população, sem ao menos ter cometido algum crime, vem por meio desta nota lamentar que um Jornal como a Folha do Progresso que deveria informar as pessoas sobre os acontecimento locais , vem espalhado mentiras e informações desencontradas, sem motivo algum.

Inaceitável, portanto que um Jornal se travestindo do poder da imprensa divulgue matérias com afinco de prejudicar pessoas inocentes que ao menos sabem os motivos da acusação, e que estão tomando as medidas necessárias e cabíveis para serem indenizada pela calunia a eles imputada.

Por fim ainda é necessário repudiar o compartilhamento em massa via aplicativo de WhatsApp, da noticia falsa publicada por este Jornal Folha do Progresso.

NOTA JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Em virtude a noticia publicada por este Portal[www.folhadoprogresso.com.br), COM O TITULO “Ladrão rouba empresa “Grupo Geo” em Novo Progresso – Foi identificado, deixamos esclarecido que não tivemos o intuito de caluniar, ou difamar, publicamos fato publicado e divulgado em grupo de Whats App, intitulado como; ”Jornal a voz da verdade” disponível na internet de propriedade do Senhor João de Vargas, onde o Proprietário da empresa Grupo Geo , enviou áudio ...”João é urgente manda policia na empresa , renderam o vigia existe reféns, estão assaltando a empresa”….pedindo ajuda da policia para enviar até empresa onde estava acontecendo um assalto, posteriormente agradeceu e divulgou foto do casal como os suspeitos de terem invadido a empresa e realizado o assalto, fato.

No momento da divulgação não tinha ocorrência policial.

Ocorrência Policial

A ocorrência policial (nº 00104/2019.000103-3), feita pelo vigilante HELTON FILHO OLIVEIRA, da empresa GRUPO GEO, localizada na lateral direita da Rodovia BR163, que o relator comunica que ao assumir seu posto por volta das 18h50mn do dia 29 de janeiro de 2019, na referida empresa pode constatar o vidro da janela de uma residência que fica ao fundo da referida empresa, que o relator acionou o gerente Felipe em seguida chamou a Policia Militar e pode constatar que foram furtadas duas televisões da residência sendo as duas de 42 polegadas de cor preta e marca BUSTER, o relator comunica que não tem câmeras de monitoramento na referida empresa e que não tem suspeitos.

Finalizando, acredito que a política precisa de pessoas de bem e necessita de uma imprensa livre, sempre pautada na responsabilidade de suas divulgações, na qualidade da informação e na critica construtiva e não por meio de rebaixamento das pessoas e do ataque no nível pessoal.

Adecio Piran – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

