Termina vazante severa do rio Amazonas; ele já está enchendo

Régua do rio Amazonas – (Foto:Reprodução) – O maior rio do mundo voltou a subir, sem estabilizar cota e sem registrar o movimento de repiquete.

A vazante histórica do rio Amazonas chegou ao fim na manhã desta sexta-feira, dia 27. E acabou registrando um comportamento incomum.

O maior rio do mundo voltou a subir, sem estabilizar cota e sem registrar o movimento de repiquete. Nesta situação, o nível das águas oscila. Uma hora sobe, mas logo em seguida desce.

Hoje, a subida foi de 2 centímetros.

Esse movimento subida foi anotado nesta manhã na régua do porto do município de Itacoatiara. Lá há uma estação de monitoramento do rio Amazonas da Agência Nacional de Águas (ANA), órgão do governo federal.

De acordo com essa régua, o rio vinha perdendo força nos últimos dias. Do dia 25 para 26, por exemplo, a vazante foi de apenas 5 centímetros.

Do dia 26 para hoje, em Itacoatiara era esperado, portanto, que o rio interrompesse sua vazante.

Contudo, a notícia veio melhor, depois de uma seca que quebrou todos os recordes. Ao invés de estabilidade, o rio Amazonas já apresentou movimento de cheia.

Ontem, a régua de Itacoatiara marcava 36 centímetros. Hoje, amanheceu com 38 centímetros.

A notícia é um alívio para toda a região.

A água de Itacoatiara é reflexo do comportamento do regime das águas de todos os maiores rios da Amazônia.

Ou seja: a cota de hoje pode ter capturado a chegada das águas dos rios Solimões, Madeira e Negro.

Isso porque é em Itacoatiara que o rio Amazonas começa seu curso, propriamente, como rio Amazonas.

