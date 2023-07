Bebê morre após ser esquecida por pais no carro

Pais testaram positivo para o consumo de álcool e marijuana. A criança ficou no carro durante oito horas.

(Foto:© iStock).

Uma bebê de 18 meses faleceu após ter sido esquecida dentro de um carro por 8 horas, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

A criança morreu de hipertermia, e os pais foram detidos e acusados de “homicídio involuntário agravado de menor”.

O incidente ocorreu em 4 de julho, dia da Independência dos EUA, quando Joel e Jazmine Rondon, ambos com 33 anos, retornaram para casa durante a noite após uma festa em Lakeland e deixaram a menina presa à cadeirinha no banco traseiro do veículo.

O pai só percebeu o que havia acontecido às 11h do dia seguinte, quando acordou e não encontrou a filha em casa. Ele acabou encontrando a criança no carro, sujeita a “calor extremo”.

Eles levaram a bebê para o Centro Médico de Lakeland, mas não foi possível salvá-la. A temperatura interna do corpo da bebê atingiu 40ºC, e a autópsia confirmou que ela faleceu de hipertermia.

Os pais testaram positivo para o consumo de álcool e maconha, que foram consumidos na festa que eles haviam participado. Joel também testou positivo para metanfetaminas.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/2023/08:37:17

