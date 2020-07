TIM lança desafio para startups com soluções de IoT voltadas ao agronegócio

Em parceria com a AgTech Garage, o Desafio 4G TIM no Campo vai selecionar soluções inovadoras para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas.

A TIM lança hoje, dia 17, o Desafio 4G TIM no Campo em busca de startups que tenham soluções inovadoras em IoT (“Internet of Things”) para o agronegócio. Com o tema Conectividade para eficiência no controle de pragas, doenças e plantas daninhas na agricultura, a iniciativa tem parceria da AgTech Garage e oferece para os empreendedores a oportunidade de trabalhar com grandes empresas do setor, validando suas soluções e realizando provas de conceito das ferramentas. Como as inovações devem funcionar na rede 4G em 700MHz, padrão utilizado pela TIM no agro, as startupsselecionadas têm potencial de se tornarem parceiras da operadora no projeto “4G TIM no Campo”.

“A TIM sempre foi uma grande agregadora de empresas, startups e instituições que se unem com o propósito de desenvolver soluções para os mais variados setores da sociedade. Com desafios como esse, temos a possibilidade de conhecer soluções de empreendedores de diversas partes do País, expandindo ainda mais o ecossistema de soluções inovadoras utilizando o 4G tão importante para a digitalização do agronegócio brasileiro. Nossa parceria com a AgTech Garage vai nos permitir auxiliar na maturação dessas soluções, que podem vir a fazer parte do nosso portfólio de serviços”, define Alexandre Dal Forno, Head de Marketing Corporativo & IoT da TIM Brasil.

O Desafio 4G TIM no Campo busca soluções, conectadas à rede 4G e/ou à plataforma Narrow Band-IoT, que contribuem para a melhor eficiência e sustentabilidade no processo de controle de pragas, doenças e plantas daninhas, com ênfase nas culturas de algodão, milho, soja e cana-de-açúcar. Para isso, a AgTech Garage e a TIM vão conectar os empreendedores com diversos parceiros que vão auxiliar no desenvolvimento das ferramentas, com o objetivo de construir parcerias relevantes e duradouras (modelo de revenue-share) das startups com a operadora.

“Conectividade é uma área chave para inovação e transformação digital no agro, a TIM reuniu parceiros de peso, tenho certeza que essa iniciativa vai gerar grandes oportunidades para as startups e resultados de impacto para o setor. Essa ação liderada pela TIM de forma mais ampla demonstra maturidade do ecossistema de inovação, com envolvimento de grandes empresas, grupos produtores e startups trabalhando juntos. Percebo poucas iniciativas como essa no mundo, Brasil além de líder em produção está liderando a nova dinâmica da inovação no agro”, afirma José Tomé, CEO AgTech Garage.

Inscrições e seleção

Até o dia 11/08, as startups podem inscrever os seus projetos relacionados ao tema Conectividade para eficiência no controle de pragas, doenças e plantas daninhas na agricultura no site https://www.agtechgarage.com/4gtimnocampo/. Estão elegíveis soluções como sistemas de precisão para eficiência de aplicação e redução da sobreposição na pulverização de defensivos; de eficiência operacional e minimização de custos para controle de pragas, doenças e plantas daninhas; controle de pragas com soluções alternativas ao uso de defensivos agrícolas; e controle da deriva em aplicação aérea.

Os projetos selecionados serão anunciados entre os dias 19 e 31 de agosto. No dia 02/09 será realizada uma rodada de apresentações para um painel de jurados composto por integrantes da TIM, AgTech Garage e parceiros das duas empresas. As startups serão avaliadas com base no potencial da solução e sinergias com a iniciativa 4G TIM no Campo. Após seleção do projeto – ou projetos – acontece o planejamento da prova de conceito da solução que será aplicada em um parceiro da operadora a ser definido durante o processo de seleção, respeitando as limitações impostas pela pandemia.

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”.

A TIM é, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil – conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio – e, já pronta para um futuro ainda mais digital, ativará comercialmente a tecnologia 5G em três cidades até setembro. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

Para mais informações, acesse: https://www.tim.com.br.

Sobre o AgTech Garage

O AgTech Garage é um dos principais hubs de inovação do Agronegócio a nível mundial. Em parceria com empresas líderes nos seus segmentos, é protagonista de uma nova dinâmica da inovação no Agro: aberta, em rede, colaborativa e ágil.As iniciativas do AgTech Garage promovem a conexão entre grandes empresas, startups, produtores, investidores, academia, entre outros atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo do Agro, para desenvolver soluções tecnológicas que aumentem a sustentabilidade e competitividade do agronegócio brasileiro.

Por:Olívia de Almeida com foto

Jornalista DRT-AM 408

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...