Motociclista morre no trânsito após perder controle de veículo e colidir em caminhão em via pública, em Novo Progresso

(Foto:Facebook) – Um motociclista identificado como Josiel Lopes,35 anos, morreu no trânsito de Novo Progresso após perder o controle do veículo em que estava. O caso aconteceu no sábado (18) ,a noite por volta das 12h00mn na Avenida Orival Prazeres nas proximidades do Posto Progresso.

De acordo com a informação o motociclista saiu do centro,fez contorno na rotatória da Jamanxim com Orival Prazeres e acabou colidindo com caminhão estacionado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu),socorreu Josiel com vida, o hospital preparava a transferência, Josiel recebeu duas paradas cardíacas e não resistiu e veio óbito.

O velório do corpo do motociclista esta acontecendo na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Tom Alegria III, o sepultamento será nesta segunda-feira(20) , no cemitério Municipal.

