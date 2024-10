Tio é condenado a 74 anos de prisão por estuprar e matar sobrinha de 9 anos em MT

Menina de 9 anos foi morta com golpes de enxada, segundo a polícia — Foto: Polícia Civil

Crimes ocorreram em setembro de 2023, após réu levar a vítima para o sítio onde trabalhava.

Um homem de 30 anos foi condenado a 74 anos de prisão por estuprar e matar a sobrinha de nove anos, em Terra Nova do Norte, a 648 km de Cuiabá, no dia 20 de setembro de 2023. A sentença foi proferida na sexta-feira (18) e divulgada pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), nesta segunda-feira (21).

O réu foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver e deverá pagar o valor de R$ 100 mil aos pais da vítima.

As qualificadoras feminicídio; asfixia; utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima; mediante dissimulação; e contra menor de 14 anos, presentes na denúncia oferecida pelo MPMT, foram acolhidas. Ainda foi considerada a agravante do réu exercer autoridade sobre a vítima, por ser tio.

Relembre o caso

As investigações começaram no início da manhã do dia 20 de setembro de 2023, após a delegacia da cidade receber informações sobre o desaparecimento da criança. As equipes descobriram que o tio tinha um contato próximo com a vítima e que, durante a madrugada, foi à casa da família e buscou a sobrinha para levar para o sítio onde trabalhava.

Segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito e a vítima juntos em uma moto durante a madrugada. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Terra Nova do Norte, onde foi interrogado pelo delegado e confessou os crimes.

Na delegacia, o suspeito revelou o local em que escondeu o corpo da vítima, do outro lado do Rio Batistão, após estuprá-la e matá-la com golpes de enxada. Os policiais realizaram buscas na região e confirmaram a veracidade dos fatos.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, José Getulio Daniel, o corpo da menina estava enterrado em uma cova rasa na zona rural do município.

“Infelizmente, é um caso complexo e muito trágico. Essa é mais uma situação onde o suspeito é usuário de drogas, estava sob efeito e praticou esse ato violento contra uma criança”, disse.

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/15:16:04

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

