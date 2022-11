Tite anuncia os 26 convocados para a Copa do Mundo; veja a lista de jogadores

(Foto:Reprodução) – O técnico da Seleção Brasileira, Tite, anunciou no início da tarde desta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo no Catar. Dos convocados, destaque para Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo, e Daniel Alves, do Pumas. Firmino, do Liverpool, ficou de fora.

Da lista dos 26 jogadores, 10 são “veteranos” de Copa. 16 disputarão o torneio pela primeira vez. Ainda sobre a lista, 22 dos convocados atuam no futebol europeu.

Do Brasil, além dos dois jogadores do Flamengo, o Palmeiras, com o goleiro Weverton, teve um jogador convocado. Na ranking histórico, o Botafogo ainda é o clube que mais teve atletas convocados para Copas.

Veja a lista de convocados:

O técnico da Seleção Braisleira, Tite, anunciou nesta segunda-feira (7) a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar / Pedro Duran/ CNN Brasil

A Copa do Mundo começa no dia 20 (domingo), com o duelo entre Catar e Equador às 13h. A final será disputada em 18 de dezembro, também num domingo, às 12h.

A estreia do Brasil será no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia. A equipe está no Grupo G do Mundial e também enfrentará, na primeira fase, a Suíça, no dia 28, e Camarões, em 2 de dezembro.

Se avançar para as oitavas de final, enfrentará um dos dois primeiros colocados do Grupo H, que tem Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Clique aqui para entender o caminho completo do Brasil até a final e quem a seleção pode enfrentar.

Veja os dias e horários de jogos do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Sérvia – quinta-feira, 24 de novembro – 16h (horário de Brasília)

Brasil x Suíça – segunda-feira, 28 de novembro – 13h (horário de Brasília)

Brasil x Camarões – sexta-feira, 2 de dezembro – 16h (horário de Brasília)

