Homem mata cunhado a tiros em Marabá, no sudeste do Pará

Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via disque denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Ornildo Neves de Souza, conhecido como ‘Bigode’, foi morto a tiros pelo próprio cunhado, que não teve a identidade revelada pela Polícia Civil (PC), em Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na última sexta-feira (5).

Suspeito fugiu do local do crime e Polícia Civil alegou que diligências estão sendo feitas para localizá-lo. — Foto: Heloise Hamada/g1

