Com polêmica e confusão, Fluminense vence clássico contra o Flamengo no Maracanã

O Fluminense mostrou que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e complicou a vida do Flamengo no torneio.

Neste domingo, o Tricolor levou a melhor no Maracanã e venceu por 2 a 1, pela 27ª rodada. O clássico carioca teve polêmica e confusão, foram cinco expulsões, sendo uma de um jogador que estava no banco (David Braz).

Após cair na Copa do Brasil, o Fluminense dá resposta no clássico e continua firme e forte no Brasileirão. No momento, a diferença para o líder Palmeiras, que ainda joga na rodada, é de seis pontos. O Fluzão está na vice-liderança, com 48 pontos.

O jogo – O clássico teve expulsão logo aos cinco minutos de um jogador que estava no banco de reservas do Fluminense. David Braz reclamou de marcação da arbitragem e foi punido com o amarelo. Ele insistiu e levou o vermelho de Raphael Claus (SP-Fifa).

A primeira chance foi tricolor. Aos sete minutos, após cruzamento da esquerda, Cano cabeceou para fora. O Flamengo respondeu com Thiago Maia, aos nove. Após escanteio, o rebote ficou com o volante. Ele emendou da entrada da área e errou o alvo por pouco. Arrascaeta teve a melhor oportunidade até então. Aos 14, Pedro lançou o meia. O uruguaio ficou cara a cara com Fábio. O goleiro levou a melhor e defendeu a finalização.

O jogo, então, passou a ficar truncado. O Fluminense sofria com a marcação rubro-negra. A estratégia de pressionar o rival quase deu certo. Aos 37, o Flamengo recuperou a bola. Arrascaeta acionou Gabigol já dentro da área. Ele ajeitou para João Gomes. O volante finalizou, mas parou em Fábio. Na sequência, após cruzamento da esquerda, Arrascaeta cabeceou e viu o goleiro do Flu defender.

O Tricolor voltou a criar aos 40 minutos, em contra-ataque. Matheus Martins foi lançado e chutou. Santos deu rebote e dividiu com Cano, que buscava o rebote, assim como Léo Pereira, que tentou proteger. O árbitro deu pênalti. Uma marcação polêmica. Ganso bateu e fez, aos 44.

O gol foi um castigo para o Flamengo, que era superior no clássico, mas não aproveitou as chances criadas. O Fluminense conseguiu dar o bote, mesmo sofrendo na saída de bola.

Fábio salvou o Fluminense aos dez minutos do segundo tempo. Pela esquerda, Arrascaeta recebeu lançamento de Santos, levou para o meio e chutou no canto. O goleiro tricolor fez grande defesa. Aos 15, o uruguaio errou o alvo, em cabeçada. Ele também falhou aos 18, após cruzamento de Everton Ribeiro.

Aos 21, Fernando Diniz fez a primeira mudança no Fluminense. Ele colocou Nathan no lugar de Matheus Martins. No mesmo minuto, o Fla roubou a bola no ataque. Arrascaeta chutou e parou em Fábio de novo.

Dorival Júnior, aos 26, mudou o Flamengo. Ele colocou Vidal e Everton Cebolinha. Saíram João Gomes e Arrascaeta. Então recuado, o Fluminense voltou a assumir o controle e deu novo bote. O Fla cochilou. O Tricolor cobrou falta rapidamente. Após cruzamento, a bola chegou a Martinelli. Ele levantou para Nathan fazer 2 a 0, aos 30.

O Flamengo conseguiu diminuir aos 37 minutos. Após cruzamento, Cebolinha aparou para trás e Gabigol marcou. Dorival colocou Victor Hugo e Marinho. Saíram João Gomes e Everton Ribeiro. Diniz pôs Felipe Melo no lugar de Martinelli. O clássico ficou quente, com confusão. Marinho fez falta em Ganso e se estranhou com Manoel. Houve troca de empurrões. Os dois foram expulsos. Depois, Cebolinha e Caio Paulista se desentenderam. O VAR apontou o lance. Caio e Everton foram expulsos.

Aos 49, Victor Hugo teve chance de empatar, mas errou o alvo. A arbitragem marcou impedimento. Gabigol chutou por cima aos 52. Felipe Melo foi providencial aos 54. O Fluminense segurou o resultado e ficou com a vitória. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Marcelo Gonçalves).

Jornal Folha do Progresso em 19/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

